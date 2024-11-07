Сенатор Джабаров назвал «играми» сообщения о новом наступлении ВСУ
Сообщения западных СМИ о новом наступлении Украины – это «игры», заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает «Лента.ру».
По его словам, у ВСУ сейчас нет сил для этого.
«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось», - отметил сенатор.
Он также добавил, что не воспринимает всерьез подобные сообщения.
Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич предрек плачевный конец ВСУ в случае нового наступления в приграничье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru