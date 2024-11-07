Сенатор Джабаров назвал «играми» сообщения о новом наступлении ВСУ

По его словам, у ВСУ сейчас нет сил для этого.

«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось», - отметил сенатор.

Он также добавил, что не воспринимает всерьез подобные сообщения.

Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич предрек плачевный конец ВСУ в случае нового наступления в приграничье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

