Сенатор Джабаров назвал «играми» сообщения о новом наступлении ВСУ

Сообщения западных СМИ о новом наступлении Украины – это «игры», заявил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, сообщает «Лента.ру».

СМИ: ВСУ могут готовить наступление на российское приграничье

По его словам, у ВСУ сейчас нет сил для этого.

«Киев может готовить все что угодно, но для того, чтобы такое сделать, нужны силенки, а у Киева их почти не осталось», - отметил сенатор.

Он также добавил, что не воспринимает всерьез подобные сообщения.

Ранее бывший член Совета Федерации Франц Клинцевич предрек плачевный конец ВСУ в случае нового наступления в приграничье, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: НСН
ТЕГИ:РоссияУкраинаНаступлениеВладимир Джабаров

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