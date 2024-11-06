СМИ: ВСУ могут готовить наступление на российское приграничье

Украина может готовить новое наступление на приграничные территории России. Об этом пишет Forbes.

По информации СМИ, силы ВСУ получили свыше 200 американских бронетранспортеров Stryker и более 120 французских VAB, а также шведские вездеходы Pansarbandvagn 302, боевые машины пехоты Bradley, танки Leopard 2A4. Предположительно, целью удара Киева может стать приграничье Брянской и Белгородской областей.

Как ожидается, ВСУ начнут атаку после президентских выборов в США, чтобы «доказать» Вашингтону способность совершать крупные и успешные операции.

Между тем Минобороны России сообщило, что украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 29 800 солдат, пишет RT.

