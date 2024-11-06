СМИ: ВСУ могут готовить наступление на российское приграничье
Украина может готовить новое наступление на приграничные территории России. Об этом пишет Forbes.
По информации СМИ, силы ВСУ получили свыше 200 американских бронетранспортеров Stryker и более 120 французских VAB, а также шведские вездеходы Pansarbandvagn 302, боевые машины пехоты Bradley, танки Leopard 2A4. Предположительно, целью удара Киева может стать приграничье Брянской и Белгородской областей.
Как ожидается, ВСУ начнут атаку после президентских выборов в США, чтобы «доказать» Вашингтону способность совершать крупные и успешные операции.
Между тем Минобороны России сообщило, что украинские войска с начала боевых действий в Курской области потеряли более 29 800 солдат, пишет RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: ВСУ могут готовить наступление на российское приграничье
- Нападающий «Краснодара» Кордоба признан лучшим игроком октября в РПЛ
- ВС РФ взяли под контроль Антоновку и Максимовку в ДНР
- Верховный суд признал законным приговор экс-министру обороны ДНР Стрелкову
- В России выделят более 2 трлн рублей на нацпроект «Продолжительная и активная жизнь»
- В Дагестане девушка получила ранение из-за сбитого дрона
- В Раде сочли, что главком ВСУ Сырский готовит отступление из Курской области
- Совфед ратифицировал договор о стратегическом партнерстве РФ и КНДР
- СК: В аэропорту Домодедово задержали наемника из Армении
- Минкультуры объяснило рост цен на билеты в театр борьбой со спекулянтами
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru