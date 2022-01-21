Экс-судья Верховного суда Чечни подтвердил Пескову похищение своей жены

Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев подтвердил похищение своей супруги. Янгулбаев записал видеообращение к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Видео появилось в Telegram-канале «Комитет против пыток» (в 2015 году организация была ликвидирована после призания Минюстом иноагентом; сейчас работает под тем же названием без образования юр. лица).

Неизвестные с оружием похитили супругу экс-судьи Верховного суда Чечни

Янгулбаев заявил, что похищение его жены не «фантастика». Он сообщил, что супругу похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение. Экс-судья Верховного суда Чечни предположил, что ее увезли в Чечню.

Ранее Песков заявил, что не уверен в правдивости сообщений о похищении. Также пресс-секретарь подчеркнул, что разбираться в этой ситуацией Кремль не будет, так как это не является его прерогативой.

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