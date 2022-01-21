Экс-судья Верховного суда Чечни подтвердил Пескову похищение своей жены
Экс-судья Верховного суда Чечни Сайди Янгулбаев подтвердил похищение своей супруги. Янгулбаев записал видеообращение к пресс-секретарю президента России Дмитрию Пескову. Видео появилось в Telegram-канале «Комитет против пыток» (в 2015 году организация была ликвидирована после призания Минюстом иноагентом; сейчас работает под тем же названием без образования юр. лица).
Янгулбаев заявил, что похищение его жены не «фантастика». Он сообщил, что супругу похитили сотрудники правоохранительных органов, из которых только один показал удостоверение. Экс-судья Верховного суда Чечни предположил, что ее увезли в Чечню.
Ранее Песков заявил, что не уверен в правдивости сообщений о похищении. Также пресс-секретарь подчеркнул, что разбираться в этой ситуацией Кремль не будет, так как это не является его прерогативой.
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