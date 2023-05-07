Глава польской Orlen оценил убытки из-за отказа от российской нефти

Польская энергетическая компания Orlen несет большие убытки из-за запрета на поставки российской нефти, заявил ее глава Даниель Обайтек в интервью Financial Times.

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Он уточнил, что концерн ежедневно теряет $27 миллионов. Все из-за разницы в стоимости барреля российской нефти и альтернативных поставок, которые обходятся значительно дороже, уточнил Обайтек.

При этом глава Orlen признал, что компания продолжает пользоваться поступающей по трубопроводу «Дружба» нефтью для нефтеперерабатывающего завода в Литвинове.

О проблемах из-за западного эмбарго на российскую нефть ранее заявил глава американской нефтегазовой компании Chevron Майк Вирт. По его словам, потолок цен привел к перебоям на мировых энергетических рынках, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Максим Богодвид
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