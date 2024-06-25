Минфин США расширил санкции против Ирана
Министерство финансов США обновило санкционные списки в отношении Ирана. Как сообщает пресс-служба ведомства, в них были включены четверо граждан страны.
Также в «чёрный» список попали 44 компании из Ирана, ОАЭ, Китая, Турции и Маршалловых островов.
Уточняется, что попавшие под ограничения физические и юридические лица связаны с «теневой банковской сетью». Американские власти считают, что благодаря ей Минобороны Ирана и Корпус стражей исламской революции получают доступа к международной финансовой системе.
В Минфине США указали, что упомянутая сеть позволяет скрыть полученные за рубежом доходы, которые затем могут быть использованы «для разработки передовых систем вооружения».
Ранее Евросоюз ввел санкции в отношении министра обороны Ирана Мохаммада Резы Аштиани, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru