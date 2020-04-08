Саботаж и издевательство. Что означает ультиматум Путина правительству

Экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что такое поручение похоже на скрытую угрозу.

«Путин фактически объяснил чиновникам, что он прекрасно знает: все, что делалось до сих пор, это саботаж и издевательство. На их месте я бы занервничал. Судя по выступлению Путина, по итогам будут серьезные оргвыводы», - сказал он.

Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с главами регионов, представителями правительства и администрации президента, на котором анонсировал новые меры поддержки граждан во время распространения коронавируса.

