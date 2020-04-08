Саботаж и издевательство. Что означает ультиматум Путина правительству
Экономист в эфире НСН выразил мнение, что такое поручение похоже на скрытую угрозу.
Пять дней дал президент Владимир Путин правительству и Центробанку, чтобы подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса в условиях кризиса из-за пандемии коронавируса. Он этом, как передает «Интерфакс», он заявил на совещании с руководителями российских регионов по борьбе с COVID-19.
По мнению главы государства, эта программа «должна позволить компаниям максимально сохранить занятость, доходы сотрудников».
Экономист Михаил Хазин в эфире НСН выразил мнение, что такое поручение похоже на скрытую угрозу.
«Путин фактически объяснил чиновникам, что он прекрасно знает: все, что делалось до сих пор, это саботаж и издевательство. На их месте я бы занервничал. Судя по выступлению Путина, по итогам будут серьезные оргвыводы», - сказал он.
Напомним, сегодня Владимир Путин провел совещание с главами регионов, представителями правительства и администрации президента, на котором анонсировал новые меры поддержки граждан во время распространения коронавируса.
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