Рябков заявил, что контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона
Контроль над вооружениями в результате действий властей США стал заложником общей глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на заместителя руководителя Сергея Рябкова.
По словам дипломата, США заморозили двусторонний стратегический диалог после того, как столкнулись с решительным отпором, который был оказан РФ на территории Украины.
«Сделали они это, по всей видимости, в попытке оказать дополнительное политическое давление на нашу страну. Поэтому да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — отметил Рябков.
Он также заявил, что требования США к России возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после украинских попыток атаки объектов дальней авиации России весьма странны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»
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