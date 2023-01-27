Рябков заявил, что контроль над вооружениями стал заложником глубокой деградации отношений Москвы и Вашингтона

По словам дипломата, США заморозили двусторонний стратегический диалог после того, как столкнулись с решительным отпором, который был оказан РФ на территории Украины.

«Сделали они это, по всей видимости, в попытке оказать дополнительное политическое давление на нашу страну. Поэтому да, можно говорить о том, что в результате действий Вашингтона контроль над вооружениями стал заложником общей глубокой деградации наших двусторонних отношений», — отметил Рябков.

Он также заявил, что требования США к России возобновить инспекции по Договору о сокращении стратегических наступательных вооружений после украинских попыток атаки объектов дальней авиации России весьма странны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН»

