Рябков: Россия остается приверженной идее о недопустимости ядерной войны

Россия после приостановки участия в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) остается приверженной идее о том, что ядерная война недопустима. Об этом заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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Он отметил, что высказывание президента РФ Владимира Путина о том, что ядерную державу невозможно победить, необходимо воспринимать в совокупности с тезисом о недопустимости ядерной войны.

Ранее зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов в разговоре с НСН отметил, что Россия вынуждена работать в тех обстоятельствах, которые существуют, а не жить в иллюзорном мире, именно поэтому было приостановлено участие в договоре СНВ. В свою очередь политолог Евгений Минченко в беседе с НСН указал, что приостановка договора СНВ была ожидаема.

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ФОТО: РИА Новости // Михаил Воскресенский
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