Руководство Турции покидает WhatsApp из-за новых пользовательских правил
Пресс-служба президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, а также минобороны страны решили покинуть мессенджер WhatsApp в связи с введением новых пользовательских правил, которые обязывают юзеров раскрывать свои данные и предпочтения корпорации Facebook.
Об этом информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».
Уточняется, что президентская пресс-служба переведет свои группы в другой зашифрованный мессенджер – BiP, принадлежащий компании Turkcell.
Ранее управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН развеял миф о приватности в мессенджерах и соцсетях.
«Мне кажется, приватности уже никакой давно нету, и только очень наивные люди полагали, что, переписываясь в тех или иных мессенджерах, можно сохранить свою privacy. Думаю, своей privacy мы давно рассчитываемся за возможность моментально общаться, покупать билеты или заказывать доставку еды в два клика. Поэтому мы всерьез не можем про какую-то privacy разговаривать и на это надеяться», - считает эксперт.
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