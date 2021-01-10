Руководство Турции покидает WhatsApp из-за новых пользовательских правил

Об этом информирует Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти».

Уточняется, что президентская пресс-служба переведет свои группы в другой зашифрованный мессенджер – BiP, принадлежащий компании Turkcell.

Ранее управляющий партнер агентства «Социальные сети» Денис Терехов в эфире НСН развеял миф о приватности в мессенджерах и соцсетях.

«Мне кажется, приватности уже никакой давно нету, и только очень наивные люди полагали, что, переписываясь в тех или иных мессенджерах, можно сохранить свою privacy. Думаю, своей privacy мы давно рассчитываемся за возможность моментально общаться, покупать билеты или заказывать доставку еды в два клика. Поэтому мы всерьез не можем про какую-то privacy разговаривать и на это надеяться», - считает эксперт.

