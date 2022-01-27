Россиянка задержана в Минске

Гражданку РФ задержали в Минске по обвинению в участии в протестах. Об этом сообщает незарегистрированный в Белоруссии правозащитный центр «Весна», передает «Интерфакс».

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Отмечается, что задержанная Вера Цвикевич обвиняется по статье «организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

У Цвикевич имеется вид на жительство в Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января.

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ФОТО: Виктор Толочко / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеБелоруссия
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