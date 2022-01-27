Россиянка задержана в Минске

Отмечается, что задержанная Вера Цвикевич обвиняется по статье «организация и подготовка действий, которые грубо нарушают общественный порядок, либо активное участие в них».

У Цвикевич имеется вид на жительство в Белоруссии.

Ранее пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт заявила, что Александр Лукашенко обратится с посланием к белорусскому народу и Национальному собранию 28 января.

