Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне

«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите [президенту РФ Владимиру] Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси», — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.

Лукашенко отметил, что Вашингтон «руками поляков, латышей и сам лично» подталкивает Минск к агрессии, несмотря на то, что Белоруссия была «донором безопасности в регионе».

Лидер республики добавил, что Белоруссии «уже хуже не сделаешь», и страна готова к ответным мерам, если ее «поставят на грань пропасти».

«Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем», — добавил Лукашенко.

