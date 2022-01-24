Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне
Белоруссии «не надо никакой войны», однако США подталкивают республику к подобным действиям. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе процедуры утверждения решения по охране государственной границы республики в 2022 году.
«Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите [президенту РФ Владимиру] Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Если вы это ядерное оружие вернете в Беларусь, будет то и это. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси», — приводит слова белорусского лидера БЕЛТА.
Лукашенко отметил, что Вашингтон «руками поляков, латышей и сам лично» подталкивает Минск к агрессии, несмотря на то, что Белоруссия была «донором безопасности в регионе».
Лидер республики добавил, что Белоруссии «уже хуже не сделаешь», и страна готова к ответным мерам, если ее «поставят на грань пропасти».
«Поэтому в контексте развития ситуации вокруг нас, здесь в регионе, и вашингтонского обкома нам легче не будет, нам придется защищать рубежи нашей страны так, как положено. И мы это умеем делать, мы это сделаем», — добавил Лукашенко.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,2 млн+65 109 / сут.
Умерли
326 тыс.+0 / сут.
Выздоровели
10,0 млн+0 / сут.
- В России выявили 65 109 случаев коронавируса за сутки
- Массовые мероприятия в храмах Москвы рекомендовали перевести в онлайн
- Доллар поднялся выше 78 рублей впервые с апреля прошлого года
- НАТО направит дополнительные силы в Восточную Европу
- Офицерам ВСУ в ДНР предложили отказаться от наступления для «сохранения своих жизней»
- Фанаты ФК «Ростов» присоединились к бойкоту матчей из-за Fan ID
- Захарова: Посольство России в Киеве работает в штатном режиме
- СМИ: Федерация гандбола Польши опротестовала итог матча с Россией на ЧЕ
- Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне
- YouTube заблокировал аккаунты радиостанции «Русское радио» и группы «Земляне»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru