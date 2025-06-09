При этом Кондратьев назвал излишними штрафы за описание региона, где атаковал или был сбит беспилотник.

«Если мы говорим о том, что на фотографии размыта подстилающая поверхность, и мы просто видим дрон или дым от пожара, то тогда эффективность таких снимков для разведки противника резко падает. Что касается информации о том, в каком районе упал БПЛА, то это не представляет для них никакой ценности. Поэтому об этом можно спокойно говорить. И если кто-то за это штрафует, за такую текстовую расшифровку, то эти меры действительно избыточные», - подытожил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при атаке БПЛА на востоке региона был поврежден газопровод, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

