В каких случаях штрафы за публикацию данных о прилетах БПЛА излишни
Штрафы за публикацию информации о прилетах - необходимая мера, однако это касается неразмытых фото и видео, а также подробного описания местности, заявил НСН Максим Кондратьев.
Если гражданин России или СМИ публикуют размытое видео прилета или уничтожения беспилотника, в текстовом формате описывают, в каком регионе России был прилет, то это не несет для противника ценности, поэтому штрафы излишни. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.
Россиян начали штрафовать за публикацию видео с последствиями ударов украинских беспилотников. В частности, штрафы приходят пользователям соцсетей в Калужской и Тульской областях, пишет «Коммерсант». При этом на федеральном уровне запрет и штрафы так и не ввели, но меры принимают власти регионов. Так, получить «административку» за фото и видео прилётов рискуют жители уже 12 регионов. Кондратьев пояснил, почему это необходимая мера.
«На самом деле, мера, запрещающая выкладывать данные, фото или видео, как беспилотник атакует Россию, очень оправдана. Это связано с тем, что используемые на Украине американские и натовские системы сбора разведданных собирают различные фото и видео из соцсетей, сопоставляют и привязывают к местности. Это очень сильно повышает их осведомленность об эффективности этих атак. Современные системы с применением искусственного интеллекта очень быстро находят эти видео с привязкой геолокации. Система использует различные слои, в том числе и космическую разведку. Чем больше этих источников получения информации, тем полнее у них картина», - рассказал он.
При этом Кондратьев назвал излишними штрафы за описание региона, где атаковал или был сбит беспилотник.
«Если мы говорим о том, что на фотографии размыта подстилающая поверхность, и мы просто видим дрон или дым от пожара, то тогда эффективность таких снимков для разведки противника резко падает. Что касается информации о том, в каком районе упал БПЛА, то это не представляет для них никакой ценности. Поэтому об этом можно спокойно говорить. И если кто-то за это штрафует, за такую текстовую расшифровку, то эти меры действительно избыточные», - подытожил он.
Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при атаке БПЛА на востоке региона был поврежден газопровод, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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