В каких случаях штрафы за публикацию данных о прилетах БПЛА излишни

Штрафы за публикацию информации о прилетах - необходимая мера, однако это касается неразмытых фото и видео, а также подробного описания местности, заявил НСН Максим Кондратьев.

Если гражданин России или СМИ публикуют размытое видео прилета или уничтожения беспилотника, в текстовом формате описывают, в каком регионе России был прилет, то это не несет для противника ценности, поэтому штрафы излишни. Об этом НСН рассказал основатель учебного центра беспилотной авиации и робототехники Максим Кондратьев.

Россиян начали штрафовать за публикацию видео с последствиями ударов украинских беспилотников. В частности, штрафы приходят пользователям соцсетей в Калужской и Тульской областях, пишет «Коммерсант». При этом на федеральном уровне запрет и штрафы так и не ввели, но меры принимают власти регионов. Так, получить «административку» за фото и видео прилётов рискуют жители уже 12 регионов. Кондратьев пояснил, почему это необходимая мера.

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«На самом деле, мера, запрещающая выкладывать данные, фото или видео, как беспилотник атакует Россию, очень оправдана. Это связано с тем, что используемые на Украине американские и натовские системы сбора разведданных собирают различные фото и видео из соцсетей, сопоставляют и привязывают к местности. Это очень сильно повышает их осведомленность об эффективности этих атак. Современные системы с применением искусственного интеллекта очень быстро находят эти видео с привязкой геолокации. Система использует различные слои, в том числе и космическую разведку. Чем больше этих источников получения информации, тем полнее у них картина», - рассказал он.

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При этом Кондратьев назвал излишними штрафы за описание региона, где атаковал или был сбит беспилотник.

«Если мы говорим о том, что на фотографии размыта подстилающая поверхность, и мы просто видим дрон или дым от пожара, то тогда эффективность таких снимков для разведки противника резко падает. Что касается информации о том, в каком районе упал БПЛА, то это не представляет для них никакой ценности. Поэтому об этом можно спокойно говорить. И если кто-то за это штрафует, за такую текстовую расшифровку, то эти меры действительно избыточные», - подытожил он.

Ранее губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил, что при атаке БПЛА на востоке региона был поврежден газопровод, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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