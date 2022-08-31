Россия запретила въезд ещё 55 гражданам Канады

В заявлении российского ведомства отмечается, что запрет был введён исходя из принципа взаимности «в связи со все новыми санкциями против граждан России», объявленных приверженным русофобскому курсу правящим режимом премьера Джастина Трюдо.

В «стоп-лист» на постоянной основе попали исполнительный директор Консервативной партии Канады Уэйн Бенсон, бывший член Палаты общин Парламента Канады Крейг Скотт, заместитель командующего ВВС Канады Колин Кейвер, командир полка специальных операций ВС Канады Майкл Лаплант и другие.

Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил о введении новых санкций против России, в новый список попали 62 гражданина и одно предприятие из оборонного сектора, сообщает «Свободная пресса».

