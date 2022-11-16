Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей
Россия внесла в санкционный список 52 представителя руководства и политических деятелей Ирландии. Об этом говорится в заявлении на сайте МИД РФ.
Отмечается, что внесение политических деятелей в список санкций произошло в ответ на «антироссийский курс» правительства Ирландии, которое поддерживает вводимые Евросоюзом односторонние ограничительные меры в отношении России.
Так, в список ирландских граждан, которым отныне закрыт въезд в Россию, включены, в частности, премьер-министр Михол Мартин, его заместитель Лео Варадкар, председатель Дойла (нижней палаты парламента) Шон О'Форил, министр иностранных дел и министр обороны Саймон Ковени.
Ранее Россия внесла в черный список 100 подданных Канады в ответ на расширение санкционного списка в отношении РФ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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