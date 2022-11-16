Россия ввела санкции против 52 ирландских политических деятелей

Мнёвниковская пойма Москвы станет частью паркового кластера

Голосование за формат Нового года в столице идёт на «Активном гражданине»

Около 25 тысяч семей в Москве приняли бесплатную помощь при переезде с начала реновации

Еще 250 парковочных мест для москвичей организуют до конца года

ЗАГС Москвы отчитался о редких именах