Россия внесла в черный список 200 граждан США
Россия в качестве ответных мер, представила новый список граждан США, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ, заявили в МИД РФ.
Всего ограничения затронут 200 граждан США.
В частности, в стоп-лист попали американские генералы, советники Министерства обороны Украины, сенаторы, заместитель министра юстиции США, руководители оборонных предприятий, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а также брат и сестра президента США Джо Байдена.
Ранее США ввели санкции против Жасмин и Игоря Чайки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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