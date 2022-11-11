Россия внесла в черный список 200 граждан США

Россия в качестве ответных мер, представила новый список граждан США, которым отныне запрещен въезд на территорию РФ, заявили в МИД РФ.

Всего ограничения затронут 200 граждан США.

Вашингтон ввел новые санкции в отношении ряда российских бизнесменов

В частности, в стоп-лист попали американские генералы, советники Министерства обороны Украины, сенаторы, заместитель министра юстиции США, руководители оборонных предприятий, пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, а также брат и сестра президента США Джо Байдена.

Ранее США ввели санкции против Жасмин и Игоря Чайки, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: скриншот видео
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