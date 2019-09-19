Россия предложила Турции приобрести самолеты Superjet и МС-21

По словам Слюсаря, на эту тему с турецкими авиакомпаниями были проведены переговоры на фестивале «Технофест», который проходит в Стамбуле.

Напомним, самолет МС-21 16 сентября совершил первый международный перелет, прилетев в Стамбул для участия в фестивале.

Ранее Заслуженный конструктор России Алексей Игнатов в эфире НСН объяснил, почему не верит, что самолет пойдет в серию раньше 2024 года.



