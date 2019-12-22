Россия не пойдет на ухудшение отношений с Китаем ради счастья США

Россия не намерена ухудшать отношения с Китаем из-за ожиданий США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства высказался по итогам своего общения с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне, в ходе которого обсуждалась тема российко-китайских отношений, уточняет Газета.ru.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — заявил Лавров.