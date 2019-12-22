Россия не пойдет на ухудшение отношений с Китаем ради счастья США

22 декабря 201912:22

Россия не намерена ухудшать отношения с Китаем из-за ожиданий США. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, сообщает РИА «Новости».

Глава внешнеполитического ведомства высказался по итогам своего общения с президентом США Дональдом Трампом 10 декабря в Вашингтоне, в ходе которого обсуждалась тема российко-китайских отношений, уточняет Газета.ru.

«Мы не будем ухудшать наши отношения с Китаем только для того, чтобы американцы были счастливы», — заявил Лавров.

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Он также назвал «не очень реалистичным» желание США выстроить отношения с Россией и Китаем лучше, чем взаимодействие между Москвой и Пекином.

Ранее НСН писала, какую роль сыграет газопровод «Сила Сибири-2» в отношениях между Россией и Китаем.


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ФОТО: РИА Новости//Владимир Песня
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