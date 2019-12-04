США внесут в «список Магнитского» китайцев

Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который обязывает президента Дональда Трампа рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении некоторых граждан Китая. Речь идет о людях, которые, как считают в Вашингтоне, причастные к работе так называемых лагерей перевоспитания» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Reuters.

Отмечается, что речь идет в рамках «Глобального акта Магнитского». Предполагается, что Вашингтон, в частности, запретит поставки некоторых американских товаров в эту область КНР.