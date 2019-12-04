США внесут в «список Магнитского» китайцев
Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект, который обязывает президента Дональда Трампа рассмотреть вопрос о введении санкций в отношении некоторых граждан Китая. Речь идет о людях, которые, как считают в Вашингтоне, причастные к работе так называемых лагерей перевоспитания» в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, сообщает Reuters.
Отмечается, что речь идет в рамках «Глобального акта Магнитского». Предполагается, что Вашингтон, в частности, запретит поставки некоторых американских товаров в эту область КНР.
В свою очередь в МИД Китая уже назвали этот законопроект злонамеренной критикой и клеветой, обвинив США в нарушении международного права и противодействии в борьбе с терроризмом.
В 2018 году комиссия ООН по правам человека привела данные, согласно которым Синьцзян-Уйгурском автономном районе действуют специальные лагеря, в которых, в основном, содержатся уйгуры-мусульмане. Отмечается, что содержащиеся там люди подвергаются идеологической обработке и вынуждены учить китайский язык.
Отметим, что ранее Министерство торговли США ввело санкции в отношении 28 китайских компаний, которые, по мнению Вашингтона, причастны к притеснениям уйгуров, сообщает RT.
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