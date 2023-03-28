Херш: США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней

По его словам, этого можно было добиться с помощью разведывательных возможностей страны. Однако Белый дом этим заниматься не будет, потому что там и так знают, что «это сделал президент».

Ранее Херш заявил, что США обсуждали возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» еще в конце 2021 года.

