Херш: США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней

Власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней, сообщил RT американский журналист Сеймур Херш.

Херш предрек жесткую критику Байдена за теракты на «Северных потоках»

По его словам, этого можно было добиться с помощью разведывательных возможностей страны. Однако Белый дом этим заниматься не будет, потому что там и так знают, что «это сделал президент».

Ранее Херш заявил, что США обсуждали возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» еще в конце 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
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