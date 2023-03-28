Херш: США могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней
28 марта 202300:01
Власти Соединенных Штатов могли бы расследовать взрывы на «Северных потоках» в течение нескольких дней, сообщил RT американский журналист Сеймур Херш.
По его словам, этого можно было добиться с помощью разведывательных возможностей страны. Однако Белый дом этим заниматься не будет, потому что там и так знают, что «это сделал президент».
Ранее Херш заявил, что США обсуждали возможность взрывов на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2» еще в конце 2021 года.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,6 млн+8 989 / сут.
Умерли
397 тыс.+31 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+8 160 / сут.
- Летчик Попов уличил Киев в подготовке экологической катастрофы с упавшим под Тулой дроном
- Bloomberg: Россия поставит рекорд по экспорту дизеля
- Рогов назвал поездку Зеленского в Запорожскую область «самозванщиной»
- Житель Артемовска рассказал о переодевании солдат ВСУ в российскую форму
- Во Всемирном банке заявили о «потерянном десятилетии» для мировой экономики
- Украинские СМИ сообщили о воздушной тревоге и взрывах в Днепропетровске
- Совбез ООН отказался принять российскую резолюцию по «Северным потокам»
- МИД РФ назвал неадекватной реакцию стран на размещение в Белоруссии ядерного оружия РФ
- Санду предрекли поражение на следующих президентских выборах
- СМИ: В Бразилии школьник убил одного учителя и ранил еще четверых человек
27 марта 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru