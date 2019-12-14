Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту

Глава «Нафтогаза» также сообщил, что конечные договоренности еще не достигнуты, отмечают Известия.

Напомним, соглашение на транзит российского газа через Украину в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Новое соглашение еще не подписано.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал несколько подходов к урегулированию разногласий между «Нафтогазом» и «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитражного суда.

