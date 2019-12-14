Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту
Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту
Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Пост размещен в субботу, 14 декабря.
«Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается», — написал Витренко.
Глава «Нафтогаза» также сообщил, что конечные договоренности еще не достигнуты, отмечают Известия.
Напомним, соглашение на транзит российского газа через Украину в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Новое соглашение еще не подписано.
Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал несколько подходов к урегулированию разногласий между «Нафтогазом» и «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитражного суда.
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