Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту

14 декабря 201911:06

Россия и Украина в Вене завершили переговоры по газовому транзиту

Об окончании переговоров в Вене по вопросу транзита российского газа через территорию Украины написал в своем Facebook исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. Пост размещен в субботу, 14 декабря.

«Мы занимаем максимально конструктивную позицию. Активная работа продолжается», — написал Витренко.

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Глава «Нафтогаза» также сообщил, что конечные договоренности еще не достигнуты, отмечают Известия.

Напомним, соглашение на транзит российского газа через Украину в Европу заканчивается 31 декабря 2019 года. Новое соглашение еще не подписано.

Ранее директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин в эфире НСН назвал несколько подходов к урегулированию разногласий между «Нафтогазом» и «Газпромом» по решению Стокгольмского арбитражного суда.

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ФОТО: РИА Новости
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