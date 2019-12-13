Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа
Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года. Как пишет ТАСС, с таким заявлением в эфире телеканала «1+1»выступил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, глава государства подчеркнул, что обсуждал эту с Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки» в формате тет-а-тет.
При этом Зеленский подчеркнул, что цена транзита «не будет политической», пишут argumenti.ru.
Напомним, контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря. Российская сторона неоднократно отмечала, что для подписания нового транзитного договора должны быть урегулированы все судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать «особые условия».
Ранее в «Нафтогазе» заявили, что компания готова отозвать свои иски к «Газпрому», если будет заключен долгосрочный контракт.
Между тем, глава украинского правительства Алексей Гончарук после встречи в «нормандском формате» заявил, что Киев продолжит договариваться с Москвой по транзиту, однако переговоры, возможно, будут проходить на фоне «газовой войны».
Ранее глава НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев, комментируя итоги встречи в Париже, заявил, что Москва и Киев не смогли договориться относительно транзита газа.
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