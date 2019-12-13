Зеленский назвал сроки заключения контракта на транзит газа

Контракт на транзит российского газа через Украину будет заключен до конца года. Как пишет ТАСС, с таким заявлением в эфире телеканала «1+1»выступил президент Украины Владимир Зеленский. Кроме того, глава государства подчеркнул, что обсуждал эту с Владимиром Путиным в ходе саммита «нормандской четверки» в формате тет-а-тет.

При этом Зеленский подчеркнул, что цена транзита «не будет политической», пишут argumenti.ru.

Напомним, контракт на транзит газа из России в страны Евросоюза через территорию Украины прекратит свое действие 31 декабря. Российская сторона неоднократно отмечала, что для подписания нового транзитного договора должны быть урегулированы все судебные споры между «Нафтогазом» и «Газпромом». Однако Киев продолжает выдвигать Москве ультиматумы, пытаясь выторговать «особые условия».