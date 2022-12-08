Российское посольство отвергло резолюцию США о «геноциде» на Украине
Россия отвергает резолюцию комитета по международным делам сената США о признании действий Москвы на Украине «геноцидом». Комментарий российского посольства в Вашингтоне опубликован в Telegram-канале дипмиссии.
Ранее комитет американского сената принял резолюцию, в которой назвал действия РФ в конфликте с Украиной «геноцидом», напоминает телеканал «360».
Российское посольство подчеркнуло, что категорически отвергает содержащиеся в документе обвинения, пишет «Свободная пресса».
«Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов. Ради обоснования своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН. <...> Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — отметили в дипмиссии.
В связи с этим посольство назвало Капитолий «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив».
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