Российское посольство отвергло резолюцию США о «геноциде» на Украине

Россия отвергает резолюцию комитета по международным делам сената США о признании действий Москвы на Украине «геноцидом». Комментарий российского посольства в Вашингтоне опубликован в Telegram-канале дипмиссии.

Сенат США принял резолюцию о признании действий РФ на Украине «геноцидом»

Ранее комитет американского сената принял резолюцию, в которой назвал действия РФ в конфликте с Украиной «геноцидом», напоминает телеканал «360».

Российское посольство подчеркнуло, что категорически отвергает содержащиеся в документе обвинения, пишет «Свободная пресса».

«Подобные инсинуации являются откровенным извращением фактов. Ради обоснования своей русофобии законодатели жонглируют формулировками из документов ООН. <...> Американские парламентарии восемь лет не обращали внимания на страдания жителей Донбасса от рук киевского режима. Молчат они и сейчас, когда жертвами ударов ВСУ по ДНР и ЛНР становятся женщины, дети и старики», — отметили в дипмиссии.

В связи с этим посольство назвало Капитолий «конвейером по тиражированию антироссийских инициатив».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:РезолюцияРоссийское ПосольствоУкраинаСША
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