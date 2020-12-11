Власти Швейцарии ввели санкции против Лукашенко

Швейцария присоединилась к санкциям Евросоюза в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко и ряда официальных лиц республики. Об этом сообщает пресс-служба правительства Швейцарии.

Отмечается, что решение о заморозке активов, запрете на въезд в страну и транзит через территорию Швейцарии распространяется на 15 белорусских граждан. Кроме Лукашенко, в санкционный список попали его сын Виктор, глава администрации президента Игорь Сергиенко, глава КГБ Иван Тертель, пресс-секретарь президента Наталья Эйсмонт, командующий группой «Альфа» Сергей Зубков, председатель Конституционного суда Пётр Миклашевич и другие высокопоставленные чиновники.

Кроме того, Швейцария вводит эмбарго на вооружение и товары, «которые могут использоваться для внутренних репрессий».

Решение швейцарского правительства вступает в силу 11 декабря в 18:00 по местному времени (20:00 мск).

Также Швейцария призвала Белоруссию к соблюдению уважения свободы выражения мнений, собраний и ассоциаций, освобождению всех задержанных, а также расследованию сообщений о пытках или жестоком обращении со стороны силовиков республики.

Ранее стало известно, что Евросоюз завершает работу над третьим пакетом ограничений в отношении белорусских властей Белоруссии. В санкционный список войдут около 30-40 физических и юридических лиц Белоруссии.

ЕС уже ввёл два пакета санкций против Минска. Ограничения коснулись 55 представителей руководства страны и силовых структур. Всем им запрещен въезд в ЕС, их счета в европейских банках, если таковые имеются, будут заморожены.

