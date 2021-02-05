Российский посол был вызван в МИД Германии
Посла России в Берлине Сергея Нечаева вызвали в МИД Германии после того, как Россия объявила о решении выслать германского, польского и шведского дипломатов. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на источник в МИД ФРГ.
По данным агентства, госсекретарь Германии Мигель Бергер вызвал российского посла, а затем "четко высказал" позицию властей ФРГ. Российских дипломатов также вызывали в МИД Польши и МИД Швеции. Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас отметил, что в Германии готовы принять ответные меры, если Россия не отменит свое решение.
Российское министерство иностранных дел объявило, что трех дипломатов вышлют за участие в несанкционированных акциях в поддержку Алексея Навального 23 января. Об этом решении стало известно во время визита главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля в Россию.
Послы более чем 10 государств присутствовали на суде по делу Навального. Чрезвычайный и полномочный посланник II класса в отставке Василий Корчмарь в беседе с НСН назвал это дипломатическим демаршем, так как дипломат не имеет права вмешиваться во внутренние дела государства, в котором работает. Они могут быть высланы за вмешательстве во внутренние дела государства.
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