Песков: Кремль не следит за ситуацией с Навальным

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не следят за ситуацией вокруг Алексея Навального, сообщает ТАСС.

Комментируя интерес к происходящему со стороны лидеров других стран, он напомнил, что этот вопрос ранее поднимался в ходе телефонных переговоров Владимира Путина c канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном, и российский лидер «давал необходимые разъяснения».

Ранее председатель совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев заявил, что сообщения об игнорировании самочувствия Навального не соответствуют действительности и плановое медицинское обследование показало, что состояние здоровья политика удовлетворительное.

Навальный в своём Instagram рассказал, что в ИК-2 в Покрове трёх человек из его отряда госпитализировали с туберкулезом, и пожаловался на сильный кашель и высокую температуру, сообщает Ura.ru.

Адвокат Навального Вадим Кобзев заявил, что МРТ выявила у его клиента две позвоночные грыжи и протрузию межпозвонкового диска

Навального задержали 17 января, сразу после его возвращения из Германии, а на следующий день арестовали из-за нарушения им условий испытательного срока. 2 февраля суд заменил оппозиционеру условное наказание на реальный срок. Политика приговорили к 3,5 годам заключения по делу «Ив Роше», из которых в колонии общего режима он проведет 2 года и 8 месяцев.

