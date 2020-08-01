Российские дипломаты встретились с задержанными в Минске соотечественниками

На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. Глава республики Александр Лукашенко считает произошедшее чрезвычайным происшествием.

При этом список задержанных в Белоруссии россиян был передан Украине. Об этом, как, передает УНН, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

Ранее руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН охарактеризовал действия Лукашенко.

«Не совсем правильный ход Батьки – заигрывать с двумя сторонами, тем более с Украиной. А тем более передача ей граждан России, даже если у них двойные паспорта. По какому пути пойдет Лукашенко? Раскачивать сейчас лодку для него, во время предвыборной кампании, совершенно неумный ход. Считаю, Лукашенко сейчас играет с огнем», - сказал эксперт.

