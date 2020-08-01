Российские дипломаты встретились с задержанными в Минске соотечественниками
Представители российского МИД встретились с соотечественниками, задержанными в Минске, сообщает РИА Новости со ссылкой на консула посольства РФ в Белоруссии Кирилла Плетнева.
Он считает, что в аресте россиян просматривается тенденциозность действий минских властей. Плетнев назвал позицию о сговоре задержанных россиян с оппозиционными политиками Сергеем Тихановским и Николаем Статкевичем недействительной и надуманной, пишет Газета.ru.
На этой неделе в санатории под Минском и на юге Белоруссии были задержаны 33 гражданина России, которых белорусская сторона назвала бойцами ЧВК Вагнера, прибывших якобы для дестабилизации обстановки в стране перед выборами президента. Глава республики Александр Лукашенко считает произошедшее чрезвычайным происшествием.
При этом список задержанных в Белоруссии россиян был передан Украине. Об этом, как, передает УНН, заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.
Ранее руководитель ЧВК РСБ-групп Олег Криницын в эфире НСН охарактеризовал действия Лукашенко.
«Не совсем правильный ход Батьки – заигрывать с двумя сторонами, тем более с Украиной. А тем более передача ей граждан России, даже если у них двойные паспорта. По какому пути пойдет Лукашенко? Раскачивать сейчас лодку для него, во время предвыборной кампании, совершенно неумный ход. Считаю, Лукашенко сейчас играет с огнем», - сказал эксперт.
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