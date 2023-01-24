Рогов: Зеленский обсуждал с главой ЦРУ покушение на Пригожина
Президент Украины Владимир Зеленский обсуждал с директором Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США Уильямом Бернсом покушение на основателя частной военной компании «Вагнер» Евгения Пригожина. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
По данным СМИ, Бернс на минувшей неделе тайно посетил Киев. Директор ЦРУ якобы рассказал украинским властям о «планах» Москвы, отмечает телеканал «360».
Рогов отметил, что Пригожин «эффективен».
«Его убийство более чем логично с учетом информационной составляющей, с учетом того, как они [украинские власти] прокачивают свои победы. <...> Самый дерзкий, самый информационно яркий человек должен быть убит», — цитирует чиновника ТАСС.
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