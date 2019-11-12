Решим проблему! Лавров пошутил о выборах президента США
Глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров пошутил о предстоящих в 2020 году выборах президента Соединенных Штатов Америки.
Как сообщают РИА Новости, журналисты поинтересовались у главы министерства о том, как Россия готовится к грядущим президентским выборам. В ответ на это Лавров заявил: «Мы решим проблему, не волнуйтесь».
Напомним, что ранее ряд высокопоставленных чиновников и представителей правоохранительных ведомств Соединенных Штатов Америки обвинили Россию в попытках вмешательства в выборы.
Ранее НСН писала, что бывший госсекретарь США Кондолиза Райс заявила об отсутствии доказательств того, что приписываемое России вмешательство в американские выборы президента в 2016 году помогло Дональду Трампу выиграть.
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