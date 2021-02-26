Решением апелляционного суда Арашуковы останутся в СИЗО

Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 февраля признал законным продление срока ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, который находится под стражей по обвинению в организации убийств, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Любовь Буданову.

По ее словам, аналогичное решение принято в отношении Рауля Арашукова (отца Рауфа), который являлся заместителем генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь».