Решением апелляционного суда Арашуковы останутся в СИЗО
Первый апелляционный суд общей юрисдикции 25 февраля признал законным продление срока ареста экс-сенатору Рауфу Арашукову, который находится под стражей по обвинению в организации убийств, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря суда Любовь Буданову.
По ее словам, аналогичное решение принято в отношении Рауля Арашукова (отца Рауфа), который являлся заместителем генерального директора АО «Газпром газораспределение Ставрополь».
По версии обвинения, Рауль Арашуков, как руководитель преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник группировки, организовал убийства заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Обвиняемые вину не признают.
В мае прошлого года продление ареста Рауфу и Раулю Арашуковым и трём другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе отменено.
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