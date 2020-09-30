Фургал и Арашуков теряют зрение в СИЗО

Серьёзные проблемы со зрением возникли в следственном изоляторе у бывшего губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, а также экс-сенатора Рауфа Арашукова. Об этом рассказала в соцсетях член общественной наблюдательной комиссии Москвы, журналист Ева Меркачёва.

По её словам, потеря зрения содержащимися в СИЗО – серьёзная проблема. Этому способствуют обстоятельства нахождения в изоляторе. Там большая нехватка естественного освещения, из-за небольших камер сужается фокус зрения – арестованным просто невозможно смотреть вдаль. Развитию проблем со здоровьем также способствуют скудное питание, гиподинамия и стресс.

Фургал, имеющий медицинское образование, сам проанализировал своё состояние. По его оценке, зрение к него упало в два раза. При этом штатного офтальмолога в большинстве СИЗО нет, в том числе, и «Лефоротово», где содержится экс-глава региона, отмечает Ura.ru.

Ранее на проблемы со зрением также жаловался обвиняемый в госизмене советник главы «Роскосмоса» Иван Сафронов. Он также находится в СИЗО «Лефортово». Правозащитники предлагают, хотя бы, установить дополнительные лампы освещения в камерах.

