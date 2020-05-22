Апелляционный суд отменил продление ареста Арашуковым

Продление ареста Рауфу и Раулю Арашуковым и трём другим фигурантам дела об убийствах и участии в преступном сообществе отменено. Такое решение принял первый апелляционный суд российской столицы, сообщил РИА Новости адвокат Владимир Постанюк.

Ранее Мосгорсуд продлил их содержание под стражей до 24 июля. Как уточнил Постанюк, решение о продлении ареста после отмены переправлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение. До этого момента они останутся в следственном изоляторе, отмечает RT.

Ранее было объявлено, что предварительное следствие по данному делу завершено, фигуранты и адвокаты знакомятся с материалами. По версии обвинения, Рауль Арашуков, как руководитель преступного сообщества, заказал, а его сын Рауф, как участник группировки, организовал убийства заместителя председателя молодежного движения «Адэге-Хэсэ» Аслана Жукова и советника президента Карачаево-Черкессии Фраля Шебзухова. Обвиняемые вину не признают.

Экс-сенатору в начале апреля также предъявили обвинение в превышении полномочий и ложном доносе. Более года назад Рауфа Арашукова задержали прямо в зале заседаний Совета Федерации. Впоследствии верхняя палата парламента лишила его статуса сенатора.

