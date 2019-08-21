Укладка газопровода «Северный поток - 2» на территории Финляндии завершена
Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на финском участке. Как сообщает Интерфакс, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своей поездки в Хельсинки.
Прокладка газопровода в Финляндии началась почти год назад – в сентябре 2018 года. Как заявил российский президент работы завершились 21 августа.
Газопровод планируется провести через ряд европейских стран до Германии. По данным Интерфакса, разрешение на его прокладку в настоящее время не предоставила Дания.
16 августа «Газпром» сообщил о завершенности укладки труб «Северного потока-2» на 73,6%.
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