Укладка газопровода «Северный поток - 2» на территории Финляндии завершена

Строительство газопровода «Северный поток-2» завершено на финском участке. Как сообщает Интерфакс, об этом президент РФ Владимир Путин заявил в ходе своей поездки в Хельсинки.

Прокладка газопровода в Финляндии началась почти год назад – в сентябре 2018 года. Как заявил российский президент работы завершились 21 августа.

Газопровод планируется провести через ряд европейских стран до Германии. По данным Интерфакса, разрешение на его прокладку в настоящее время не предоставила Дания.

16 августа «Газпром» сообщил о завершенности укладки труб «Северного потока-2» на 73,6%.



