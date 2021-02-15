«Реальные дела, а не инсинуации». Песков объяснил рейтинг Путина

Рейтинг президента РФ Владимира Путина основан на реальных делах, а не на «инсинуациях его противников». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему фильм о якобы принадлежащем президенту дворце под Геленджиком не повлиял на рейтинг Путина.

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой», - заявил Песков, добавив, что «владелец этого дома нашелся».