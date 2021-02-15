«Реальные дела, а не инсинуации». Песков объяснил рейтинг Путина
Рейтинг президента РФ Владимира Путина основан на реальных делах, а не на «инсинуациях его противников». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему фильм о якобы принадлежащем президенту дворце под Геленджиком не повлиял на рейтинг Путина.
«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой», - заявил Песков, добавив, что «владелец этого дома нашелся».
По словам Пескова в итоге абсолютному большинству граждан стало ясно, что принадлежность президенту этого дома – «полная чушь и вранье».
«Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах», - сказал пресс-секретарь.
Между тем, последний опрос ФОМ показал, что президенту Владимиру Путину доверяют чуть больше половины россиян. Это самый низкий показатель за год. Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил такую тенденцию.
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