«Реальные дела, а не инсинуации». Песков объяснил рейтинг Путина

Рейтинг президента РФ Владимира Путина основан на реальных делах, а не на «инсинуациях его противников». Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов, почему фильм о якобы принадлежащем президенту дворце под Геленджиком не повлиял на рейтинг Путина.

«Фильм-то рейтинговый, но то, о чем в фильме говорилось, является неправдой», - заявил Песков, добавив, что «владелец этого дома нашелся».

«Петербургская политика» зафиксировала рекордный антирейтинг «Единой России» за 10 лет

По словам Пескова в итоге абсолютному большинству граждан стало ясно, что принадлежность президенту этого дома – «полная чушь и вранье».

«Конечно, реальный рейтинг президента Путина зиждется на реальных делах», - сказал пресс-секретарь.

Между тем, последний опрос ФОМ показал, что президенту Владимиру Путину доверяют чуть больше половины россиян. Это самый низкий показатель за год. Директор Института политических исследований Сергей Марков в эфире НСН объяснил такую тенденцию.


Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News

ФОТО: kremlin.ru
ТЕГИ:РейтингВладимир Путин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры