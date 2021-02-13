«Петербургская политика» зафиксировала рекордный антирейтинг «Единой России» за 10 лет

Так, «Единая Россия», согласно социологическим данным двух фондов – ФОМ и ВЦИОМ – набрала только 29 и 31 процент поддержки у россиян, согласно опросам на февраль 2021 года. Ниже была только позиция в 25 процентов в 2013 году, которую зафиксировал «Левада-Центр» (в РФ признан иноагентом) на фоне 39 процентов (ФОМ) и 44,2 процентов (ВЦИОМ). В 2021 году рейтинг доверия партии «Левада-Центр» не измерял. А максимальный рейтинг «Единая Россия» завоевала в 2015 году, по данным трех исследовательских фондов. Партии доверяли около половины избирателей. При этом рейтинг единороссов в 2021 году остается выше, чем у других политических сил в стране.

Рейтинг КПРФ ниже максимальных значений, но остается высоким по сравнению с 10-летней давностью – на уровне 10 (ФОМ)-11,1 (ВЦИОМ) процентов.

ЛДПР, согласно сравнительным данным «Петербургской политики», не набирает и десяти процентов влияния. ФОМ и ВЦИОМ регистрировали повышение рейтинга партии в пределах 12,8-13 процентов во второй половине 2019 года.

«Справедливая Россия» утратила позиции, завоеванные 10 лет назад, скатившись с 10 процентов почти на 4 пункта – до 6,6 процента.

Ранее политтехнолог Марат Баширов в беседе с НСН рассказал, в каком случае Путин возглавит «Единую Россию»

«Для меня это неочевидное решение. Нет смысла поддерживать партию для того, чтобы просто её поддержать. Я думаю, что «Единая Россия», даже самостоятельно выходя на выборы, получит необходимое число голосов, чтобы оставаться правящей партией. И не факт, что президент отойдёт от своей тактики, которую он избрал по отношению к избирателям», - отметил он, напомнив, что в последний раз Путин возглавлял партийный список в 2007 году.



