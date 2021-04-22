Разведывательный американский беспилотник был замечен у границ Крыма
Американский беспилотник стратегического назначения Global Hawk провел разведку у границ Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.
Известно, что беспилотный летательный аппарат США пролетел над Черным морем у границ Крыма на высоте 16 километров.
Global Hawk считается самым большим по своим размерам и массе разведывательным беспилотным летательным аппаратом в мире. Ранее в 2016 и 2017 годах аппарат уже совершал полеты вокруг полуострова.
Нужно отметить, что зарубежные летательные аппараты периодически проводят разведку вблизи границ России. Их чаще всего замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.
Ранее в Турции прокомментировали продажу боевых беспилотников Украине.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
4,7 млн+8 271 / сут.
Умерли
107 тыс.+399 / сут.
Выздоровели
4,4 млн+9 644 / сут.
- Разведывательный американский беспилотник был замечен у границ Крыма
- Бывший посол США в Польше рекомендовал уничтожить «Северный поток-2»
- Планетоход NASA впервые получил кислород из атмосферы Марса
- Посол США выехал из резиденции с багажом
- Четверо сирийских военных пострадали при ракетной атаке Израиля
- Бывший глава МИД Украины оценил выступление Путина
- Минпромторг сообщил, когда появятся автобусы на водороде в России
- Сенаторы обсудят реализацию послания президента на Совете палаты
- Греф оценил вероятность третьей волны COVID-19 в России
- Минтруд не исключил продление майских праздников
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru