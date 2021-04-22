Разведывательный американский беспилотник был замечен у границ Крыма

Американский беспилотник стратегического назначения Global Hawk провел разведку у границ Крыма. Об этом сообщает РИА Новости.

Известно, что беспилотный летательный аппарат США пролетел над Черным морем у границ Крыма на высоте 16 километров.

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Global Hawk считается самым большим по своим размерам и массе разведывательным беспилотным летательным аппаратом в мире. Ранее в 2016 и 2017 годах аппарат уже совершал полеты вокруг полуострова.

Нужно отметить, что зарубежные летательные аппараты периодически проводят разведку вблизи границ России. Их чаще всего замечают в районе Крыма и Краснодарского края, над Балтийским морем и около российских баз в Сирии.

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ФОТО: flickr/stefano benedetto
ТЕГИ:Соединенные Штаты АмерикиРоссийско-американские ОтношенияКрымБеспилотники
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