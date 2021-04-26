«Подводных течений нет». Рашкин опроверг слухи о расколе внутри КПРФ

«КПРФ пытаются расколоть с 1993 года, все предрекают, что она расколется, таких предпосылок я не вижу, я их не чувствую. Потому что все рассуждения и обсуждения любых кандидатур проходят через кадровую комиссию, обсуждается открыто, спокойно, с диалогом. Да, есть вопрос о численности, он всегда стоит в партии, потому что мы стеснены помещениями, стеснены материальными средствами. Вот это определяет количество состава», - пояснил Рашкин.

Решение партии он объяснил его личной необходимостью сосредоточиться на столичных делах, а также предписанием устава каждые четыре года обновлять состав не менее, чем на треть.

«Я первый секретарь Московского городского комитета, у нас Москва – это полстраны. Здесь дел непочатый край. Впереди выборы в Госдуму, выборы местного самоуправления, выборы мэра. Мы готовы, работаем, это спокойное состояние, здесь каких-то внутренних и подводных течений нет, обычная деятельность. Здесь все идет в соответствии с уставом, программой и кадровыми резервами. Каждые четыре годы по уставу не менее чем на треть обновляется состав Центрального Комитета и президиума Центрального Комитета»,- отметил он.

По его словам, это решение нельзя назвать принижением роли московского горкома партии, а в преддверии выборов это никак не скажется на результате партии в Москве, так как работа идет полным ходом.