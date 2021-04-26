«Подводных течений нет». Рашкин опроверг слухи о расколе внутри КПРФ

Первый секретарь московского горкома партии опроверг слухи о назревающем расколе в Коммунистической партии.

Депутат Госдумы от КПРФ, первый секретарь московского горкома партии Валерий Рашкин в интервью Telegram-каналу «Радиоточка НСН» опроверг слухи о том, что в партии создаются предпосылки для раскола.

Накануне кандидатуры Рашкина и экс-губернатора Иркутской области Сергея Левченко, входивших в состав президиума ЦК КПРФ, не были представлены на тайное голосование за обновленный состав президиума. Ранее в СМИ было опубликовано видео, на котором была запечатлена беседа якобы Рашкина и Левченко, которые обсуждали попытку устроить информационную атаку на зампреда ЦК КПРФ Юрия Афонина, сообщает ТАСС.

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«КПРФ пытаются расколоть с 1993 года, все предрекают, что она расколется, таких предпосылок я не вижу, я их не чувствую. Потому что все рассуждения и обсуждения любых кандидатур проходят через кадровую комиссию, обсуждается открыто, спокойно, с диалогом. Да, есть вопрос о численности, он всегда стоит в партии, потому что мы стеснены помещениями, стеснены материальными средствами. Вот это определяет количество состава», - пояснил Рашкин.

Решение партии он объяснил его личной необходимостью сосредоточиться на столичных делах, а также предписанием устава каждые четыре года обновлять состав не менее, чем на треть.

«Я первый секретарь Московского городского комитета, у нас Москва – это полстраны. Здесь дел непочатый край. Впереди выборы в Госдуму, выборы местного самоуправления, выборы мэра. Мы готовы, работаем, это спокойное состояние, здесь каких-то внутренних и подводных течений нет, обычная деятельность. Здесь все идет в соответствии с уставом, программой и кадровыми резервами. Каждые четыре годы по уставу не менее чем на треть обновляется состав Центрального Комитета и президиума Центрального Комитета»,- отметил он.

По его словам, это решение нельзя назвать принижением роли московского горкома партии, а в преддверии выборов это никак не скажется на результате партии в Москве, так как работа идет полным ходом.

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«Это все зависит от организации, от сплоченности ее, работоспособности, боевитости. Московский городской комитет – структура очень боевитая, интересная, мониторит ситуацию в Москве и в РФ. Учитывая, что у нас коалиция мы не выпадаем из информационного поля, смотрим, как работает власть, мэрия, никакого принижения я не вижу. Работа налажена, команда из 15 человек на выборы в Госдуму работает в полях, все активны, я вижу, что мы на первых страницах. Я не слышу о Единой России, о ЛДПР, не вижу Справедливой России – они все как-то еще по норам. На уличных мероприятиях я вижу только КПРФ», - отметил Рашкин.

Ранее КПРФ направила в кабмин предложение временно освободить граждан страны от налогов, оплаты услуг ЖКХ и погашения задолженности по кредитам. Об этом сообщил на 18-м съезде партии лидер коммунистов Геннадий Зюганов.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Федоренко
ТЕГИ:ВыборыКПРФВалерий Рашкин
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