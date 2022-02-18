Рада потребовала лишить Путина госнаград Украины
Большинство депутатов Верховной рады Украины поддержали запрос к президенту страны Владимиру Зеленскому о лишении государственных украинских наград президента РФ Владимира Путина, сообщает РИА Новости.
За документ, в котором также говорится о лишении госнаград Украины экс-президента РФ Дмитрия Медведева и других лиц, проголосовали 265 депутатов при необходимом минимуме в 226 голосов.
Речь идёт о наградах, которые были вручены российским политикам до 2013 года.
Ранее Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров из развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы.
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