Рада приняла закон об очередном выходе Украины из соглашения СНГ

Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров из развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы, сообщает ряд СМИ.

«Коррупция и суд Зеленского»: Экс-депутат Рады объяснил, почему Украина не вступит в Евросоюз

В ведомстве заявили, что выход из соглашения не окажет влияния на украинских экспортеров и производителей, так как действующим законодательством страны не предусмотрено предоставление тарифных преференций.

С 1 апреля 2019 года Украина также прекратила в одностороннем порядке действия в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ТоварыДоговорСНГВерховная РадаУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры