Рада приняла закон об очередном выходе Украины из соглашения СНГ
Верховная рада приняла закон о выходе Украины из соглашения СНГ о правилах определения происхождения товаров из развивающихся стран при предоставлении тарифных преференций в рамках общей системы, сообщает ряд СМИ.
В ведомстве заявили, что выход из соглашения не окажет влияния на украинских экспортеров и производителей, так как действующим законодательством страны не предусмотрено предоставление тарифных преференций.
С 1 апреля 2019 года Украина также прекратила в одностороннем порядке действия в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru