Рада приняла закон об очередном выходе Украины из соглашения СНГ

В ведомстве заявили, что выход из соглашения не окажет влияния на украинских экспортеров и производителей, так как действующим законодательством страны не предусмотрено предоставление тарифных преференций.

С 1 апреля 2019 года Украина также прекратила в одностороннем порядке действия в рамках договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве с Россией.