Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь

Так, в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели Мухаммед ас-Судани также обратился к Путину для того, чтобы он выступил с инициативой о поиске реального решения палестинской проблемы.

В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке армии обороны Израиля, палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны, передает «Радиоточка НСН».

