Премьер Ирака попросил Путина призвать Израиль и Палестину прекратить огонь
Премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани попросил российского лидера Владимира Путина выступить с инициативой о прекращении огня в палестино-израильском конфликте.
Так, в ходе выступления на пленарном заседании Российской энергетической недели Мухаммед ас-Судани также обратился к Путину для того, чтобы он выступил с инициативой о поиске реального решения палестинской проблемы.
В субботу, 7 октября, Израиль подвергся беспрецедентному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. По оценке армии обороны Израиля, палестинское исламистское движение и политическая партия, правящая в секторе Газа, ХАМАС, выпустило более двух тысяч ракет. Кроме того, десятки представителей ХАМАС проникли в приграничные районы на юге страны, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru