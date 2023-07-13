Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки

Военные Украины часто отказываются использовать иностранные танки, потому что они являются главной целью для Вооруженных сил РФ. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин в эфире канала «Россия 24».

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Он отметил, что танки уничтожаются в первую очередь на поле боя. По словам Путина, это «малоприятное обстоятельство», которое мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 26 тысяч военных. По его словам, в списке потерь украинской армии также значатся 21 самолет, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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