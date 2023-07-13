Путин заявил, что ВСУ часто отказываются использовать иностранные танки

Он отметил, что танки уничтожаются в первую очередь на поле боя. По словам Путина, это «малоприятное обстоятельство», которое мешает Вооруженным силам Украины (ВСУ).

Ранее, 11 июля, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала контрнаступления, то есть с 4 июня, ВСУ потеряли более 26 тысяч военных. По его словам, в списке потерь украинской армии также значатся 21 самолет, пять вертолетов, 1244 танка и другой бронетехники, сообщает «Радиоточка НСН».

