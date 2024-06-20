Путин заявил, что стратегические силы РФ находятся в полной боевой готовности

Стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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Отвечая на вопросы российских журналистов, он подчеркнул, что поэтому Россию «мало беспокоят» действия Запада.

«То, что сейчас делают западные страны, нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», - заключил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Гавриил Григоров
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