Путин заявил, что стратегические силы РФ находятся в полной боевой готовности
20 июня 202419:42
Стратегические ядерные силы России всегда находятся в полной боевой готовности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
Отвечая на вопросы российских журналистов, он подчеркнул, что поэтому Россию «мало беспокоят» действия Запада.
«То, что сейчас делают западные страны, нас мало беспокоит, но мы, конечно, внимательно за этим наблюдаем», - заключил российский лидер.
Ранее Путин заявил, что Россия думает о возможных изменениях в своей ядерной доктрине, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru