На Украине представили новый разведывательный беспилотник
Компания Ukrspecsystems (Украина) представила прототип дрона MiniShark. Беспилотник планируется использовать для выполнения разведывательных заданий. Об этом сообщило агентство РИА Новости.
По информации изготовителя, MiniShark способен обнаруживать наземные цели. Радиус применения беспилотника — 35 км, а максимальная взлетная масса — до 5 кг. Дрон может находиться в воздухе до двух часов, его максимальная скорость составляет 120 км/ч.
Сообщается, что MiniShark может нести оптико-электронную систему с десятикратным оптическим зумом, которая умещается в двух рюкзаках. Сейчас она проходит испытания на заводе.
Ранее беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru