На Украине представили новый разведывательный беспилотник

По информации изготовителя, MiniShark способен обнаруживать наземные цели. Радиус применения беспилотника — 35 км, а максимальная взлетная масса — до 5 кг. Дрон может находиться в воздухе до двух часов, его максимальная скорость составляет 120 км/ч.

Сообщается, что MiniShark может нести оптико-электронную систему с десятикратным оптическим зумом, которая умещается в двух рюкзаках. Сейчас она проходит испытания на заводе.

Ранее беспилотный летательный аппарат сбросил взрывное устройство на электроподстанцию в селе Нежеголь Белгородской области. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

