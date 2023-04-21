Транспондеры для беспилотников назвали бесполезными

«Я бы сравнил транспондер с лампочкой, которая непрерывно светит в радиоэфир и заполняет его своим излучением. Когда таких лампочек становится 10-100 на единицу объема, то излучение накладывается друг на друга и отличить, кто и чем светит, становится невозможно. Можно провозгласить, что с лампочкой - свои. Без – сбиваем. Уверяю, завтра все злоумышленники будут летать с такими лампочками. Транспондер хоть и прекрасное изделие, но бесполезное с точки зрения безопасности», - сказал Бабинцев.

Ранее Бабинцев говорил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что бесконтрольное применение радиоэлектронных средств для защиты объектов от беспилотников рискованно.