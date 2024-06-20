Путин заявил, что НАТО переезжает в Азию

Российский лидер Владимир Путин заявил о переезде Североатлантического альянса в Азию. По словам президента, НАТО создает тем самым угрозу для России. Соответствующее заявление глава государства сделал в ходе пресс-конференции во Вьетнаме, сообщила пресс-служба Кремля.

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«А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства», — отметил Путин, добавив, что Россия обязана реагировать на складывающиеся обстоятельства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в КНДР подчеркивает для альянса значимость сотрудничества с Азией и «глобальный характер» безопасности.

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ФОТО: ТАСС / Александр Демьянчук
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