Путин заявил, что НАТО переезжает в Азию

«А мы видим, что в Азии происходит, правда? Блоковая система сколачивается в Азии. Уже НАТО туда переезжает, как на постоянное место жительства», — отметил Путин, добавив, что Россия обязана реагировать на складывающиеся обстоятельства.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что визит Путина в КНДР подчеркивает для альянса значимость сотрудничества с Азией и «глобальный характер» безопасности.

