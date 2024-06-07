Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти
В законе Украины ничего не говорится о продлении полномочий президента в условиях военного положения. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил российский лидер Владимир Путин.
На пленарном заседании ПМЭФ-2024 он указал, что в законе говорится о том, что в условиях военного положения выборы в стране не проводятся, однако при этом ничего не сказано о пролонгации.
«Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», - заключил Путин.
Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru