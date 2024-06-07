Путин заявил, что на Украине произошла узурпация власти

На пленарном заседании ПМЭФ-2024 он указал, что в законе говорится о том, что в условиях военного положения выборы в стране не проводятся, однако при этом ничего не сказано о пролонгации.

«Это важно, если не сказано - значит этого нет. В уголовном кодексе есть соответствующие статьи, которые говорят об узурпации власти. Похоже, что мы имеем дело с узурпацией власти», - заключил Путин.

Ранее спикер Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет оставаться главой государства до завершения военного положения, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

