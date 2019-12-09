Путин встретился в Париже с Меркель, Макрон – с Зеленским

Самолет российского лидера приземлился в аэропорту Шарль де Голль, после чего Путин пересел в лимузин Aurus. Переговоры должны начаться в Елисейском дворце, на их проведение ответили 2 часа и 45 минут.

Также должна состояться серия двухсторонних переговоров между лидерами стран. Для Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского это будет первая официальная встреча, ранее они только общались по телефону.

Сам президент, в первую очередь, встретился с «ветераном» нормандского формата – канцлером ФРГ Ангелой Меркель. В свою очередь Владимир Зеленский одновременно проводит встречу Эммануэлем Макроном.

