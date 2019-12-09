Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»

Владимир Путин прибыл во Францию для участия в саммите глав стран «нормандской четверки». В его ходе российский лидер встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Участники саммита обсудят вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе.

Кроме того, как отмечает телеканал 360, после саммита Владимир Путин проведёт двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят вопрос выполнения Минских соглашений.

Российский лидер, как сообщают СМИ, настроен на жесткий диалог, не давая возможности Зеленскому диктовать условия.