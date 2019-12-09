Путин прибыл в Париж на саммит «нормандской четверки»
Владимир Путин прибыл во Францию для участия в саммите глав стран «нормандской четверки». В его ходе российский лидер встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель, президентом Франции Эммануэлем Макроном и своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Участники саммита обсудят вопрос об урегулировании ситуации в Донбассе.
Кроме того, как отмечает телеканал 360, после саммита Владимир Путин проведёт двусторонние переговоры со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским. Лидеры обсудят вопрос выполнения Минских соглашений.
Российский лидер, как сообщают СМИ, настроен на жесткий диалог, не давая возможности Зеленскому диктовать условия.
Бывший депутат Верховной рады Украины Владимир Олейник в беседе с НСН объяснил, почему Путину нет смысла идти навстречу Зеленскому.
«Минское соглашение является фундаментом. Если кто-то попытается переписать, переставить очередность выполнения пунктов, это будет уже «Минск-3». И так каждый раз. На памяти Путина, это уже второй президент Украины. Придет третий когда-нибудь и тоже скажет: «А я не подписывал! Надо переписать». И будет нескончаемый гопак на граблях. Так что это фундамент. Что можно уточнить? То, что уточняли по формуле Штайнмайера. Нюансы. Когда Зеленский говорит, что нам сначала нужен контроль над границей, а потом мы проведем выборы, то в пункте 9 сказано – сначала выборы, потом контроль над границей, урегулирование политического конфликта и тд. Попытка переписать не будет воспринята», - сказал он.
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