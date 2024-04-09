Путин внес в Совфед кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС

Представление президента РФ Владимира Путина о назначении Ирины Подносовой на должность председателя Верховного суда (ВС) России поступило в Совет федерации. Об этом сообщил сенатор Андрей Клишас в своем Telegram-канале. Ее кандидатуру на этот пост могут рассмотреть на заседании верхней палаты 17 апреля, передает РИА Новости.

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1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала Подносову на должность председателя ВС.

С 2020 года Подносова занимает должность заместителя председателя Верховного суда. Должность председателя ВС стала вакантна 23 февраля, после смерти Вячеслава Лебедева. Он занимал ее больше 30 лет.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин в интервью НСН рассказал, что в свое время ходили слухи о нынешнем зампреде Совбеза Дмитрии Медведеве как о кандидате на должность главы Верховного суда.

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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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