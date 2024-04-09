Путин внес в Совфед кандидатуру Подносовой на должность председателя ВС

1 апреля Высшая квалификационная коллегия судей единогласно рекомендовала Подносову на должность председателя ВС.

С 2020 года Подносова занимает должность заместителя председателя Верховного суда. Должность председателя ВС стала вакантна 23 февраля, после смерти Вячеслава Лебедева. Он занимал ее больше 30 лет.

Ранее федеральный судья в отставке Сергей Пашин в интервью НСН рассказал, что в свое время ходили слухи о нынешнем зампреде Совбеза Дмитрии Медведеве как о кандидате на должность главы Верховного суда.

