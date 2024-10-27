Путин: В МО изучают варианты ответа на возможные удары вглубь России

Министерство обороны России изучает различные варианты ответа на возможные дальнобойные удары по территории страны. Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину сообщил российский президент Владимир Путин. Соответствующее видео опубликовано в Telegram-канале представителя ВГТРК.

По словам Путина, технически подобные атаки могут быть нанесены только непосредственно военнослужащими стран НАТО, а не Киевом. В связи с этим глава государства подчеркнул, что Россия должна будем реагировать на такие действия соответствующе.

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«Как реагировать, когда, где конкретно — об этом пока рановато говорить», - добавил президент.

Ранее Владимир Путин выразил надежду на то, что на Западе услышали предостережения Москвы о последствиях разрешения Киеву наносить удары вглубь России, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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