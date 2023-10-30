Путин: США нужен постоянный хаос на Ближнем Востоке

По словам Путина, Вашингтону нужно постоянное кровопролитие на Ближнем Востоке, поэтому он дискредитирует и травит тех, кто готов остановить конфликт.

Президент отметил, что события в секторе Газа ничем нельзя оправдать. Ключом к завершению конфликта российский лидер назвал создание полноценного Палестинского государства.

Путин выразил сожаление, что жертвами конфликта стали мирные жители сектора Газа.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее сообщил, что около тысячи граждан России остаются заблокированными в секторе Газа, передает «Радиоточка НСН».

